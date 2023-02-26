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Ефимий Фёдоров

Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1879

Дата смерти

11.11.1908

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Фёдор Романов

Мать: Дария Дмитриева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.02.1898

Жена: (Лобовкина) Анна Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1899

Дочь: София Ефимова

Мать ребёнка: (Лобовкина) Анна Сергеева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.12.1903

Сын: Константин Ефимов

Мать ребёнка: (Лобовкина) Анна Сергеева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1906

Дочь: Александра Ефимова

Мать ребёнка: (Лобовкина) Анна Сергеева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.05.1906

Сын: Иван Ефимов

Мать ребёнка: (Лобовкина) Анна Сергеева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
11.11.1908
Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

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