Ефимий Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти11.11.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Фёдор Романов
Мать: Дария Дмитриева
Бракосочетание
02.02.1898
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1899
Дочь: София Ефимова
Мать ребёнка: (Лобовкина) Анна Сергеева
Рождение ребёнка
27.12.1903
Сын: Константин Ефимов
Мать ребёнка: (Лобовкина) Анна Сергеева
Рождение ребёнка
12.04.1906
Дочь: Александра Ефимова
Мать ребёнка: (Лобовкина) Анна Сергеева
Рождение ребёнка
06.05.1906
Сын: Иван Ефимов
Мать ребёнка: (Лобовкина) Анна Сергеева
Смерть
11.11.1908