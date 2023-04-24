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Фёдор Романов

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Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1850

Дата смерти

28.01.1885

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Роман Арсениев

Мать: Мелания Ерофеева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1873

Дочь: Анисия Фёдорова

Мать ребёнка: Дария Дмитриева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.09.1876

Сын: Захарий ст

Мать ребёнка: Дария Дмитриева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1879

Сын: Ефимий Фёдоров

Мать ребёнка: Дария Дмитриева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1882

Сын: Захарий Фёдоров

Мать ребёнка: Дария Дмитриева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дария Дмитриева

Смерть
28.01.1885
Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
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