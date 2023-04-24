Фёдор Романов
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти28.01.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Роман Арсениев
Мать: Мелания Ерофеева
Рождение ребёнка
24.12.1873
Дочь: Анисия Фёдорова
Мать ребёнка: Дария Дмитриева
Рождение ребёнка
03.09.1876
Сын: Захарий ст
Мать ребёнка: Дария Дмитриева
Рождение ребёнка
1879
Сын: Ефимий Фёдоров
Мать ребёнка: Дария Дмитриева
Рождение ребёнка
06.02.1882
Сын: Захарий Фёдоров
Мать ребёнка: Дария Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дария Дмитриева
Смерть
28.01.1885