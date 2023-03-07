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Анисия Фёдорова

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Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

24.12.1873

Дата смерти

28.08.1914

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1873

Отец: Фёдор Романов

Мать: Дария Дмитриева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.02.1892

Муж: Стефан (Демидов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1893

Сын: Тимофей Стефанов

Отец ребёнка: Стефан (Демидов)

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1895

Сын: Филипп Стефанов

Отец ребёнка: Стефан (Демидов)

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.04.1900

Сын: Яков Стефанов

Отец ребёнка: Стефан (Демидов)

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Анна ст.

Отец ребёнка: Стефан (Демидов)

Рождение ребёнка
06.09.1902

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан (Демидов)

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.10.1907

Дочь: Параскева Стефанова

Отец ребёнка: Стефан (Демидов)

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.12.1909

Сын: Павел Стефанов

Отец ребёнка: Стефан (Демидов)

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
28.08.1914
Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от чахотки
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