Анисия Фёдорова
Место рождения
Дата рождения24.12.1873
Дата смерти28.08.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1873
Отец: Фёдор Романов
Мать: Дария Дмитриева
Бракосочетание
05.02.1892
Муж: Стефан (Демидов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1893
Сын: Тимофей Стефанов
Отец ребёнка: Стефан (Демидов)
Рождение ребёнка
14.11.1895
Сын: Филипп Стефанов
Отец ребёнка: Стефан (Демидов)
Рождение ребёнка
29.04.1900
Сын: Яков Стефанов
Отец ребёнка: Стефан (Демидов)
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Анна ст.
Отец ребёнка: Стефан (Демидов)
Рождение ребёнка
06.09.1902
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан (Демидов)
Рождение ребёнка
25.10.1907
Дочь: Параскева Стефанова
Отец ребёнка: Стефан (Демидов)
Рождение ребёнка
05.12.1909
Сын: Павел Стефанов
Отец ребёнка: Стефан (Демидов)
Смерть
28.08.1914
Причина смерти: от чахотки