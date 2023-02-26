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Дария Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

05.01.1912

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Дмитрий Арефиев

Мать: ?

Рождение ребёнка
24.12.1873

Дочь: Анисия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Романов

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.09.1876

Сын: Захарий ст

Отец ребёнка: Фёдор Романов

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1879

Сын: Ефимий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Романов

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1882

Сын: Захарий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Романов

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.04.1891

Сын: Иосиф (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Романов

Смерть
05.01.1912
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