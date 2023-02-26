Дария Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти05.01.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Дмитрий Арефиев
Мать: ?
Рождение ребёнка
24.12.1873
Дочь: Анисия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Романов
Рождение ребёнка
03.09.1876
Сын: Захарий ст
Отец ребёнка: Фёдор Романов
Рождение ребёнка
1879
Сын: Ефимий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Романов
Рождение ребёнка
06.02.1882
Сын: Захарий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Романов
Рождение ребёнка
04.04.1891
Сын: Иосиф (по крёстному)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Романов
Смерть
05.01.1912