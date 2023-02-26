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Роман Арсениев

Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1811

Дата смерти

09.04.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Арсений (Арефий) Григорьев

Мать: Екатерина Стефанова

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.01.1836

Жена: Мелания Ерофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.07.1837

Сын: Андрей (Адриан) ст

Мать ребёнка: Мелания Ерофеева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.02.1840

Дочь: Евдокия Романова

Мать ребёнка: Мелания Ерофеева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.08.1842

Сын: Флор Романов

Мать ребёнка: Мелания Ерофеева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.04.1846

Сын: Фёдор Романов

Мать ребёнка: Мелания Ерофеева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.01.1849

Сын: Савва Романов

Мать ребёнка: Мелания Ерофеева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1850

Сын: Фёдор Романов

Мать ребёнка: Мелания Ерофеева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1852

Сын: Романов Адриан Романов

Мать ребёнка: Мелания Ерофеева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1855

Дочь: Коренная Феврония Романова

Мать ребёнка: Мелания Ерофеева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.04.1858

Дочь: Пелагия Романова

Мать ребёнка: Мелания Ерофеева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
09.04.1896
Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

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