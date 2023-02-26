Роман Арсениев
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти09.04.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Арсений (Арефий) Григорьев
Мать: Екатерина Стефанова
Бракосочетание
26.01.1836
Жена: Мелания Ерофеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.07.1837
Сын: Андрей (Адриан) ст
Мать ребёнка: Мелания Ерофеева
Рождение ребёнка
25.02.1840
Дочь: Евдокия Романова
Мать ребёнка: Мелания Ерофеева
Рождение ребёнка
17.08.1842
Сын: Флор Романов
Мать ребёнка: Мелания Ерофеева
Рождение ребёнка
19.04.1846
Сын: Фёдор Романов
Мать ребёнка: Мелания Ерофеева
Рождение ребёнка
08.01.1849
Сын: Савва Романов
Мать ребёнка: Мелания Ерофеева
Рождение ребёнка
1850
Сын: Фёдор Романов
Мать ребёнка: Мелания Ерофеева
Рождение ребёнка
19.08.1852
Мать ребёнка: Мелания Ерофеева
Рождение ребёнка
17.06.1855
Дочь: Коренная Феврония Романова
Мать ребёнка: Мелания Ерофеева
Рождение ребёнка
22.04.1858
Дочь: Пелагия Романова
Мать ребёнка: Мелания Ерофеева
Смерть
09.04.1896