Екатерина Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

09.08.1844

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Роман Арсениев

Отец ребёнка: Арсений (Арефий) Григорьев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1816

Сын: Филипп Арсениев

Отец ребёнка: Арсений (Арефий) Григорьев

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Дария Арсениева

Отец ребёнка: Арсений (Арефий) Григорьев

Рождение ребёнка
10.05.1821

Сын: Дмитрий Арефиев

Отец ребёнка: Арсений (Арефий) Григорьев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.03.1825

Дочь: Дария Арсениева

Отец ребёнка: Арсений (Арефий) Григорьев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1829

Сын: Фёдор Арсениев

Отец ребёнка: Арсений (Арефий) Григорьев

Рождение ребёнка
06.09.1832

Дочь: Егория Арсениева

Отец ребёнка: Арсений (Арефий) Григорьев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1832

Сын: Иван Арсениев

Отец ребёнка: Арсений (Арефий) Григорьев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мария Арсениева

Отец ребёнка: Арсений (Арефий) Григорьев

Смерть
09.08.1844
Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
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