Екатерина Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти09.08.1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Роман Арсениев
Отец ребёнка: Арсений (Арефий) Григорьев
Рождение ребёнка
1816
Сын: Филипп Арсениев
Отец ребёнка: Арсений (Арефий) Григорьев
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Дария Арсениева
Отец ребёнка: Арсений (Арефий) Григорьев
Рождение ребёнка
10.05.1821
Сын: Дмитрий Арефиев
Отец ребёнка: Арсений (Арефий) Григорьев
Рождение ребёнка
21.03.1825
Дочь: Дария Арсениева
Отец ребёнка: Арсений (Арефий) Григорьев
Рождение ребёнка
1829
Сын: Фёдор Арсениев
Отец ребёнка: Арсений (Арефий) Григорьев
Рождение ребёнка
06.09.1832
Дочь: Егория Арсениева
Отец ребёнка: Арсений (Арефий) Григорьев
Рождение ребёнка
06.09.1832
Сын: Иван Арсениев
Отец ребёнка: Арсений (Арефий) Григорьев
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мария Арсениева
Отец ребёнка: Арсений (Арефий) Григорьев
Смерть
09.08.1844