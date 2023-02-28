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Иван Арсениев

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Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

06.09.1832

Дата смерти

15.02.1894

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1832

Отец: Арсений (Арефий) Григорьев

Мать: Екатерина Стефанова

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
18.09.1860

Жена: Елена Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1864

Сын: Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Елена Алексеева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1869

Сын: Яков Иванов

Мать ребёнка: Елена Алексеева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Шабрыкина Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Елена Алексеева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.01.1873

Сын: Павел Иоаннов

Мать ребёнка: Елена Алексеева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.08.1874

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Елена Алексеева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1877

Дочь: Матрона Иванова

Мать ребёнка: Елена Алексеева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1887

Сын: Никита Иоаннов

Мать ребёнка: Елена Алексеева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
15.02.1894
Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
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