Иван Арсениев
Место рождения
Дата рождения06.09.1832
Дата смерти15.02.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1832
Отец: Арсений (Арефий) Григорьев
Мать: Екатерина Стефанова
Бракосочетание
18.09.1860
Жена: Елена Алексеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1864
Сын: Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Елена Алексеева
Рождение ребёнка
1869
Сын: Яков Иванов
Мать ребёнка: Елена Алексеева
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Шабрыкина Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Елена Алексеева
Рождение ребёнка
13.01.1873
Сын: Павел Иоаннов
Мать ребёнка: Елена Алексеева
Рождение ребёнка
02.08.1874
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Елена Алексеева
Рождение ребёнка
05.11.1877
Дочь: Матрона Иванова
Мать ребёнка: Елена Алексеева
Рождение ребёнка
01.04.1887
Сын: Никита Иоаннов
Мать ребёнка: Елена Алексеева
Смерть
15.02.1894