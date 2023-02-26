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Елена Алексеева

Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.07.1844

Дата смерти

08.03.1903

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1844

Отец: Алексеенков Алексей Иванов

Мать: Татьяна (Силуянова)

Бракосочетание
18.09.1860

Муж: Иван Арсениев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Место жительства
1864
Рождение ребёнка
15.02.1864

Сын: Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Иван Арсениев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1869

Сын: Яков Иванов

Отец ребёнка: Иван Арсениев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Шабрыкина Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Иван Арсениев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.01.1873

Сын: Павел Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Арсениев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.08.1874

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Арсениев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1877

Дочь: Матрона Иванова

Отец ребёнка: Иван Арсениев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1887

Сын: Никита Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Арсениев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
08.03.1903
Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно

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