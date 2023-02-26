Елена Алексеева
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.07.1844
Дата смерти08.03.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1844
Отец: Алексеенков Алексей Иванов
Мать: Татьяна (Силуянова)
Бракосочетание
18.09.1860
Муж: Иван Арсениев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Место жительства
1864
Рождение ребёнка
15.02.1864
Сын: Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Иван Арсениев
Рождение ребёнка
1869
Сын: Яков Иванов
Отец ребёнка: Иван Арсениев
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Шабрыкина Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Иван Арсениев
Рождение ребёнка
13.01.1873
Сын: Павел Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Арсениев
Рождение ребёнка
02.08.1874
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Арсениев
Рождение ребёнка
05.11.1877
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Иван Арсениев
Рождение ребёнка
01.04.1887
Сын: Никита Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Арсениев
Смерть
08.03.1903
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно