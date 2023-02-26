Татьяна (Силуянова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Феодосия Алексеева
Отец ребёнка: Алексеенков Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Хилютина Екатерина Алексеева
Отец ребёнка: Алексеенков Алексей Иванов
Рождение ребёнка
20.11.1831
Сын: Алексеенков Андрей Алексеев
Отец ребёнка: Алексеенков Алексей Иванов
Рождение ребёнка
06.08.1834
Сын: Никита Алексеев
Отец ребёнка: Алексеенков Алексей Иванов
Рождение ребёнка
29.09.1838
Дочь: (Алексеенкова) Пелагия Алексеева
Отец ребёнка: Алексеенков Алексей Иванов
Рождение ребёнка
08.07.1844
Дочь: Елена Алексеева
Отец ребёнка: Алексеенков Алексей Иванов
Смерть
Неизвестно