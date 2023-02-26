Татьяна (Силуянова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна (Силуянова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Феодосия Алексеева

Отец ребёнка: Алексеенков Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Хилютина Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Алексеенков Алексей Иванов

Рождение ребёнка
20.11.1831

Сын: Алексеенков Андрей Алексеев

Отец ребёнка: Алексеенков Алексей Иванов

Рождение ребёнка
06.08.1834

Сын: Никита Алексеев

Отец ребёнка: Алексеенков Алексей Иванов

Рождение ребёнка
29.09.1838

Дочь: (Алексеенкова) Пелагия Алексеева

Отец ребёнка: Алексеенков Алексей Иванов

Рождение ребёнка
08.07.1844

Дочь: Елена Алексеева

Отец ребёнка: Алексеенков Алексей Иванов

Смерть
Неизвестно

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