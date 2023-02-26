Хилютина Екатерина Алексеева
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Алексеенков Алексей Иванов
Мать: Татьяна (Силуянова)
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.05.1845
Муж: Хилютин Яков Андреев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1847
Сын: Алексей Яковлев
Отец ребёнка: Хилютин Яков Андреев
Рождение ребёнка
07.09.1849
Дочь: Надежда Яковлева
Отец ребёнка: Хилютин Яков Андреев
Рождение ребёнка
23.08.1852
Дочь: Наталия Яковлева
Отец ребёнка: Хилютин Яков Андреев
Рождение ребёнка
05.11.1855
Дочь: Матрона Яковлева
Отец ребёнка: Хилютин Яков Андреев
Рождение ребёнка
06.05.1858
Дочь: Гликерия Яковлева
Отец ребёнка: Хилютин Яков Андреев
Рождение ребёнка
До 1892
Сын: Пётр Яковлев
Отец ребёнка: Хилютин Яков Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хилютин Яков Андреев
Смерть
Неизвестно