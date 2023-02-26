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Хилютина Екатерина Алексеева

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Алексеенков Алексей Иванов

Мать: Татьяна (Силуянова)

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.05.1845

Муж: Хилютин Яков Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1847

Сын: Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Хилютин Яков Андреев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.09.1849

Дочь: Надежда Яковлева

Отец ребёнка: Хилютин Яков Андреев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.08.1852

Дочь: Наталия Яковлева

Отец ребёнка: Хилютин Яков Андреев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.11.1855

Дочь: Матрона Яковлева

Отец ребёнка: Хилютин Яков Андреев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.05.1858

Дочь: Гликерия Яковлева

Отец ребёнка: Хилютин Яков Андреев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Пётр Яковлев

Отец ребёнка: Хилютин Яков Андреев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хилютин Яков Андреев

Смерть
Неизвестно
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