Алексеенков Алексей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеенков Алексей Иванов

Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Феодосия Алексеева

Мать ребёнка: Татьяна (Силуянова)

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Хилютина Екатерина Алексеева

Мать ребёнка: Татьяна (Силуянова)

Рождение ребёнка
20.11.1831

Сын: Алексеенков Андрей Алексеев

Мать ребёнка: Татьяна (Силуянова)

Рождение ребёнка
06.08.1834

Сын: Никита Алексеев

Мать ребёнка: Татьяна (Силуянова)

Рождение ребёнка
29.09.1838

Дочь: (Алексеенкова) Пелагия Алексеева

Мать ребёнка: Татьяна (Силуянова)

Рождение ребёнка
08.07.1844

Дочь: Елена Алексеева

Мать ребёнка: Татьяна (Силуянова)

Смерть
Неизвестно

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