Алексеенков Алексей Иванов
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Феодосия Алексеева
Мать ребёнка: Татьяна (Силуянова)
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Хилютина Екатерина Алексеева
Мать ребёнка: Татьяна (Силуянова)
Рождение ребёнка
20.11.1831
Сын: Алексеенков Андрей Алексеев
Мать ребёнка: Татьяна (Силуянова)
Рождение ребёнка
06.08.1834
Сын: Никита Алексеев
Мать ребёнка: Татьяна (Силуянова)
Рождение ребёнка
29.09.1838
Дочь: (Алексеенкова) Пелагия Алексеева
Мать ребёнка: Татьяна (Силуянова)
Рождение ребёнка
08.07.1844
Дочь: Елена Алексеева
Мать ребёнка: Татьяна (Силуянова)
Смерть
Неизвестно