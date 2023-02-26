Никита Алексеев
Место рожденияд.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.08.1834
Дата смерти15.07.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1834
Отец: Алексеенков Алексей Иванов
Мать: Татьяна (Силуянова)
д.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1857
по билету отпущенный рядовой 1-го генерал-фельдмаршала графа Дибича Забалканского полка
Бракосочетание
08.11.1859
Жена: Александра Андреева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.03.1864
Дочь: Дария Никитина
Мать ребёнка: Александра Андреева
д.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1874
Дочь: Цацурина Антонина Никитина
Мать ребёнка: Александра Андреева
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1877
Дочь: Жигарева Анастасия Никитина
Мать ребёнка: Александра Андреева
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.05.1882
Дочь: Елена Никитина
Мать ребёнка: Александра Андреева
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.07.1883
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище