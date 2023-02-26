Никита Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикита Алексеев

Никита Алексеев

avatar

Место рождения

д.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.08.1834

Дата смерти

15.07.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1834

Отец: Алексеенков Алексей Иванов

Мать: Татьяна (Силуянова)

д.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1857
по билету отпущенный рядовой 1-го генерал-фельдмаршала графа Дибича Забалканского полка
Бракосочетание
08.11.1859

Жена: Александра Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.03.1864

Дочь: Дария Никитина

Мать ребёнка: Александра Андреева

д.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1874

Дочь: Цацурина Антонина Никитина

Мать ребёнка: Александра Андреева

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1877

Дочь: Жигарева Анастасия Никитина

Мать ребёнка: Александра Андреева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.05.1882

Дочь: Елена Никитина

Мать ребёнка: Александра Андреева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.07.1883
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close