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Цацурина Антонина Никитина

Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.02.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1874

Отец: Никита Алексеев

Мать: (Гордеева) Александра Андреева

Бракосочетание
31.01.1890

Муж: Цацурин Антоний Киров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1891
рядовой
Рождение ребёнка
13.10.1891

Дочь: (Цацурина) Параскева Антониева

Отец ребёнка: Цацурин Антоний Киров

Рождение ребёнка
01.10.1893

Дочь: (Цацурина) Устина Антониева

Отец ребёнка: Цацурин Антоний Киров

Рождение ребёнка
28.06.1896

Сын: Цацурин Пётр ст.

Отец ребёнка: Цацурин Антоний Киров

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.02.1899

Дочь: (Цацурина) Евдокия Антонова

Отец ребёнка: Цацурин Антоний Киров

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1901

Сын: Цацурин Адриан Антониев

Отец ребёнка: Цацурин Антоний Киров

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.11.1903

Дочь: (Цацурина) Екатерина Антонова

Отец ребёнка: Цацурин Антоний Киров

Рождение ребёнка
21.06.1907

Дочь: (Цацурина) Ефросиния Антонова

Отец ребёнка: Цацурин Антоний Киров

Рождение ребёнка
21.03.1910

Сын: Цацурин Пётр Антонов

Отец ребёнка: Цацурин Антоний Киров

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.06.1915

Дочь: (Цацурина) Мария Антонова

Отец ребёнка: Цацурин Антоний Киров

Рождение ребёнка
22.09.1916

Дочь: (Цацурина) Пелагея Антонова

Отец ребёнка: Цацурин Антоний Киров

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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