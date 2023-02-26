Цацурина Антонина Никитина
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.02.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1874
Отец: Никита Алексеев
Бракосочетание
31.01.1890
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1891
рядовой
Рождение ребёнка
13.10.1891
Дочь: (Цацурина) Параскева Антониева
Отец ребёнка: Цацурин Антоний Киров
Рождение ребёнка
01.10.1893
Дочь: (Цацурина) Устина Антониева
Отец ребёнка: Цацурин Антоний Киров
Рождение ребёнка
28.06.1896
Сын: Цацурин Пётр ст.
Отец ребёнка: Цацурин Антоний Киров
Рождение ребёнка
18.02.1899
Дочь: (Цацурина) Евдокия Антонова
Отец ребёнка: Цацурин Антоний Киров
Рождение ребёнка
24.08.1901
Отец ребёнка: Цацурин Антоний Киров
Рождение ребёнка
26.11.1903
Дочь: (Цацурина) Екатерина Антонова
Отец ребёнка: Цацурин Антоний Киров
Рождение ребёнка
21.06.1907
Дочь: (Цацурина) Ефросиния Антонова
Отец ребёнка: Цацурин Антоний Киров
Рождение ребёнка
21.03.1910
Сын: Цацурин Пётр Антонов
Отец ребёнка: Цацурин Антоний Киров
Рождение ребёнка
09.06.1915
Дочь: (Цацурина) Мария Антонова
Отец ребёнка: Цацурин Антоний Киров
Рождение ребёнка
22.09.1916
Дочь: (Цацурина) Пелагея Антонова
Отец ребёнка: Цацурин Антоний Киров
Смерть
Неизвестно