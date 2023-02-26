Цацурин Антоний Киров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦацурин Антоний Киров

Цацурин Антоний Киров

avatar

Место рождения

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.01.1890

Жена: Цацурина Антонина Никитина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1891

Дочь: Параскева Антониева

Мать ребёнка: Цацурина Антонина Никитина

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1893

Дочь: Устина Антониева

Мать ребёнка: Цацурина Антонина Никитина

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1896

Сын: Цацурин Пётр ст.

Мать ребёнка: Цацурина Антонина Никитина

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.02.1899

Дочь: Евдокия Антонова

Мать ребёнка: Цацурина Антонина Никитина

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1901

Сын: Цацурин Адриан Антониев

Мать ребёнка: Цацурина Антонина Никитина

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.11.1903

Дочь: Екатерина Антонова

Мать ребёнка: Цацурина Антонина Никитина

д.Чачуры-Тюпина Нива Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.06.1907

Дочь: Ефросиния Антонова

Мать ребёнка: Цацурина Антонина Никитина

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.03.1910

Сын: Цацурин Пётр Антонов

Мать ребёнка: Цацурина Антонина Никитина

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.06.1915

Дочь: Мария Антонова

Мать ребёнка: Цацурина Антонина Никитина

д.Тюпина Нива Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1916

Дочь: Пелагея Антонова

Мать ребёнка: Цацурина Антонина Никитина

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close