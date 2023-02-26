Цацурин Антоний Киров
Место рожденияд.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.01.1890
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1891
Дочь: Параскева Антониева
Мать ребёнка: Цацурина Антонина Никитина
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1893
Дочь: Устина Антониева
Мать ребёнка: Цацурина Антонина Никитина
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1896
Сын: Цацурин Пётр ст.
Мать ребёнка: Цацурина Антонина Никитина
Рождение ребёнка
18.02.1899
Дочь: Евдокия Антонова
Мать ребёнка: Цацурина Антонина Никитина
Рождение ребёнка
24.08.1901
Мать ребёнка: Цацурина Антонина Никитина
Рождение ребёнка
26.11.1903
Дочь: Екатерина Антонова
Мать ребёнка: Цацурина Антонина Никитина
д.Чачуры-Тюпина Нива Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.06.1907
Дочь: Ефросиния Антонова
Мать ребёнка: Цацурина Антонина Никитина
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.03.1910
Сын: Цацурин Пётр Антонов
Мать ребёнка: Цацурина Антонина Никитина
Рождение ребёнка
09.06.1915
Дочь: Мария Антонова
Мать ребёнка: Цацурина Антонина Никитина
д.Тюпина Нива Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1916
Дочь: Пелагея Антонова
Мать ребёнка: Цацурина Антонина Никитина
Смерть
Неизвестно