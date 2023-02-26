(Цацурина) Устина Антониева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Цацурина) Устина Антониева

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Место рождения

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.10.1893

Дата смерти

10.09.1903

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
01.10.1893

Отец: Цацурин Антоний Киров

Мать: Цацурина Антонина Никитина

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.09.1903
д.Тюпина Нива Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от дифтерита
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