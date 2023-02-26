(Цацурина) Устина Антониева
Место рожденияд.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.10.1893
Дата смерти10.09.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1893
Отец: Цацурин Антоний Киров
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.09.1903
д.Тюпина Нива Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от дифтерита