(Цацурина) Параскева Антониева
Место рожденияд.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.10.1891
Дата смерти06.07.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1891
Отец: Цацурин Антоний Киров
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.07.1892
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной