(Цацурина) Параскева Антониева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Цацурина) Параскева Антониева

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Место рождения

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.10.1891

Дата смерти

06.07.1892

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
13.10.1891

Отец: Цацурин Антоний Киров

Мать: Цацурина Антонина Никитина

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.07.1892
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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