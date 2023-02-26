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(Гордеева) Александра Андреева

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Место рождения

сельцо Хотеево

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: ?

Мать: ?

сельцо Хотеево
Бракосочетание
08.11.1859

Муж: Никита Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Работа или профессия
1859
дворовая девица
Рождение ребёнка
17.03.1864

Дочь: Дария Никитина

Отец ребёнка: Никита Алексеев

д.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1874

Дочь: Цацурина Антонина Никитина

Отец ребёнка: Никита Алексеев

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1877

Дочь: Жигарева Анастасия Никитина

Отец ребёнка: Никита Алексеев

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.05.1882

Дочь: Елена Никитина

Отец ребёнка: Никита Алексеев

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1884

Муж: Никита Косьмин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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