(Гордеева) Александра Андреева
Место рождениясельцо Хотеево
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.11.1859
Муж: Никита Алексеев
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Работа или профессия
1859
дворовая девица
Рождение ребёнка
17.03.1864
Дочь: Дария Никитина
Отец ребёнка: Никита Алексеев
д.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1874
Дочь: Цацурина Антонина Никитина
Отец ребёнка: Никита Алексеев
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1877
Дочь: Жигарева Анастасия Никитина
Отец ребёнка: Никита Алексеев
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.05.1882
Дочь: Елена Никитина
Отец ребёнка: Никита Алексеев
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1884
Муж: Никита Косьмин
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно