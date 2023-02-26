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Дария Никитина

Место рождения

д.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.03.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1864

Отец: Никита Алексеев

Мать: (Гордеева) Александра Андреева

Рождение ребёнка
21.10.1882

Дочь: Анна (по крёстному)

Отец ребёнка: Косьма Федотов

Бракосочетание
30.01.1883

Муж: Косьма Федотов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1887

Дочь: Ульяния Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Федотов

Рождение ребёнка
28.12.1903

Дочь: Анисия Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Федотов

Рождение ребёнка
30.09.1905

Сын: Пётр Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Федотов

Смерть
Неизвестно

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