Дария Никитина
Место рожденияд.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.03.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1864
Отец: Никита Алексеев
Рождение ребёнка
21.10.1882
Дочь: Анна (по крёстному)
Отец ребёнка: Косьма Федотов
Бракосочетание
30.01.1883
Муж: Косьма Федотов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1887
Дочь: Ульяния Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Федотов
Рождение ребёнка
28.12.1903
Дочь: Анисия Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Федотов
Рождение ребёнка
30.09.1905
Сын: Пётр Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Федотов
Смерть
Неизвестно