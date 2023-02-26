Косьма Федотов
Место рожденияд.Тарасово Рибшевской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1882
Дочь: Анна (по крёстному)
Мать ребёнка: Дария Никитина
Бракосочетание
30.01.1883
Жена: Дария Никитина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1887
Дочь: Ульяния Косьмина
Мать ребёнка: Дария Никитина
Рождение ребёнка
28.12.1903
Дочь: Анисия Косьмина
Мать ребёнка: Дария Никитина
Рождение ребёнка
30.09.1905
Сын: Пётр Косьмин
Мать ребёнка: Дария Никитина
Смерть
Неизвестно