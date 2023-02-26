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Косьма Федотов

Место рождения

д.Тарасово Рибшевской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1864 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1882

Дочь: Анна (по крёстному)

Мать ребёнка: Дария Никитина

Бракосочетание
30.01.1883

Жена: Дария Никитина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1887

Дочь: Ульяния Косьмина

Мать ребёнка: Дария Никитина

Рождение ребёнка
28.12.1903

Дочь: Анисия Косьмина

Мать ребёнка: Дария Никитина

Рождение ребёнка
30.09.1905

Сын: Пётр Косьмин

Мать ребёнка: Дария Никитина

Смерть
Неизвестно

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