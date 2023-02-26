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Никита Косьмин

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Место рождения

д.Парфенинки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Парфенинки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1884

Жена: Александра Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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