Шабрыкина Анастасия Иванова
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти02.07.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Иван Арсениев
Мать: Елена Алексеева
Бракосочетание
21.01.1890
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.06.1891
Дочь: Федосеенкова Марфа Иванова
Отец ребёнка: Шабрыкин Иван Корнеев
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1894
Дочь: Ульяния Иванова
Отец ребёнка: Шабрыкин Иван Корнеев
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Шабрыкин Иван Корнеев
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1898
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Шабрыкин Иван Корнеев
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.07.1902
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной