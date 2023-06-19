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Шабрыкина Анастасия Иванова

Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1870

Дата смерти

02.07.1902

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Иван Арсениев

Мать: Елена Алексеева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
21.01.1890

Муж: Шабрыкин Иван Корнеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.06.1891

Дочь: Федосеенкова Марфа Иванова

Отец ребёнка: Шабрыкин Иван Корнеев

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1894

Дочь: Ульяния Иванова

Отец ребёнка: Шабрыкин Иван Корнеев

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1895

Сын: Шабрыкин Иоанн Иоаннов

Отец ребёнка: Шабрыкин Иван Корнеев

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1898

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Шабрыкин Иван Корнеев

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.07.1902
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной