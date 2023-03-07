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Флор Романов

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Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

17.08.1842

Дата смерти

02.10.1888

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1842

Отец: Роман Арсениев

Мать: Мелания Ерофеева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.06.1864

Жена: Акилина Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868

Сын: Романов Иван (Фролов)

Мать ребёнка: Акилина Григорьева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Анна Флорова

Мать ребёнка: Акилина Григорьева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1871

Дочь: Фадеева Евдокия Флоровна

Мать ребёнка: Акилина Григорьева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.06.1873

Дочь: Агрипина Флорова

Мать ребёнка: Акилина Григорьева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.04.1875

Дочь: Александра Флорова

Мать ребёнка: Акилина Григорьева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1879

Сын: Иосиф Флоров

Мать ребёнка: Акилина Григорьева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1882

Дочь: Параскева (Фролова)

Мать ребёнка: Акилина Григорьева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
02.10.1888
Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
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