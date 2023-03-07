Флор Романов
Место рождения
Дата рождения17.08.1842
Дата смерти02.10.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1842
Отец: Роман Арсениев
Мать: Мелания Ерофеева
Бракосочетание
08.06.1864
Жена: Акилина Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Акилина Григорьева
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Анна Флорова
Мать ребёнка: Акилина Григорьева
Рождение ребёнка
11.02.1871
Дочь: Фадеева Евдокия Флоровна
Мать ребёнка: Акилина Григорьева
Рождение ребёнка
02.06.1873
Дочь: Агрипина Флорова
Мать ребёнка: Акилина Григорьева
Рождение ребёнка
18.04.1875
Дочь: Александра Флорова
Мать ребёнка: Акилина Григорьева
Рождение ребёнка
07.09.1879
Сын: Иосиф Флоров
Мать ребёнка: Акилина Григорьева
Рождение ребёнка
23.07.1882
Дочь: Параскева (Фролова)
Мать ребёнка: Акилина Григорьева
Смерть
02.10.1888