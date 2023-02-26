Параскева (Фролова)
Место рождения
Дата рождения23.07.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1882
Отец: Флор Романов
Мать: Акилина Григорьева
Бракосочетание
26.01.1901
Муж: Иван Сергеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1902
Сын: Иоанн Иванов
Отец ребёнка: Иван Сергеев
Рождение ребёнка
11.10.1903
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Сергеев
Рождение ребёнка
29.05.1907
Сын: Александр Иванов
Отец ребёнка: Иван Сергеев
Рождение ребёнка
06.02.1910
Сын: Фёдор Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Сергеев
Рождение ребёнка
25.11.1912
Сын: Георгий Иванов
Отец ребёнка: Иван Сергеев
Смерть
Неизвестно