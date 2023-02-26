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Параскева (Фролова)

Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

23.07.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1882

Отец: Флор Романов

Мать: Акилина Григорьева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.01.1901

Муж: Иван Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1902

Сын: Иоанн Иванов

Отец ребёнка: Иван Сергеев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.10.1903

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Сергеев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.05.1907

Сын: Александр Иванов

Отец ребёнка: Иван Сергеев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1910

Сын: Фёдор Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Сергеев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.11.1912

Сын: Георгий Иванов

Отец ребёнка: Иван Сергеев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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