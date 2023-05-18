Иван Сергеев
Место рождения
Дата рождения28.07.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1879
Отец: Сергей Матвеев
Мать: Анна Петрова
Бракосочетание
26.01.1901
Жена: Параскева (Фролова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1902
Сын: Иоанн Иванов
Мать ребёнка: Параскева (Фролова)
Рождение ребёнка
11.10.1903
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Параскева (Фролова)
Рождение ребёнка
29.05.1907
Сын: Александр Иванов
Мать ребёнка: Параскева (Фролова)
Рождение ребёнка
06.02.1910
Сын: Фёдор Иоаннов
Мать ребёнка: Параскева (Фролова)
Рождение ребёнка
25.11.1912
Сын: Георгий Иванов
Мать ребёнка: Параскева (Фролова)
Смерть
Неизвестно