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Иван Сергеев

Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

28.07.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1879

Отец: Сергей Матвеев

Мать: Анна Петрова

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.01.1901

Жена: Параскева (Фролова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1902

Сын: Иоанн Иванов

Мать ребёнка: Параскева (Фролова)

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.10.1903

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Параскева (Фролова)

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.05.1907

Сын: Александр Иванов

Мать ребёнка: Параскева (Фролова)

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1910

Сын: Фёдор Иоаннов

Мать ребёнка: Параскева (Фролова)

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.11.1912

Сын: Георгий Иванов

Мать ребёнка: Параскева (Фролова)

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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