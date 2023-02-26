Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1871
Дочь: Марфа Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Матвеев
Рождение ребёнка
1871
Сын: Василий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Матвеев
Рождение ребёнка
1875
Сын: Семён Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Матвеев
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Яковлева Параскева Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Матвеев
Рождение ребёнка
14.01.1877
Дочь: Ксения Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Матвеев
Рождение ребёнка
28.07.1879
Сын: Иван Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Матвеев
Рождение ребёнка
08.05.1882
Дочь: Гликерия Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Матвеев
Рождение ребёнка
24.05.1884
Сын: Нил Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Матвеев
Смерть
Неизвестно