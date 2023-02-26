Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1871

Дочь: Марфа Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Матвеев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1871

Сын: Василий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Матвеев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1875

Сын: Семён Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Матвеев

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Яковлева Параскева Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Матвеев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1877

Дочь: Ксения Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Матвеев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1879

Сын: Иван Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Матвеев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.05.1882

Дочь: Гликерия Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Матвеев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.05.1884

Сын: Нил Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Матвеев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Матвеев

Смерть
Неизвестно