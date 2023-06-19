Яковлева Параскева Сергеева
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Сергей Матвеев
Мать: Анна Петрова
Бракосочетание
16.02.1894
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1897
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Яковлев Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
01.10.1900
Сын: Роман Яковлев
Отец ребёнка: Яковлев Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
19.05.1902
Дочь: Евфросиния Яковлева
Отец ребёнка: Яковлев Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
06.09.1903
Дочь: Домна Яковлева
Отец ребёнка: Яковлев Яков Яковлевич
Смерть
Неизвестно