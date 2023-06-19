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Яковлева Параскева Сергеева

Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Сергей Матвеев

Мать: Анна Петрова

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
16.02.1894

Муж: Яковлев Яков Яковлевич

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1897

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Яковлев Яков Яковлевич

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1900

Сын: Роман Яковлев

Отец ребёнка: Яковлев Яков Яковлевич

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.05.1902

Дочь: Евфросиния Яковлева

Отец ребёнка: Яковлев Яков Яковлевич

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1903

Дочь: Домна Яковлева

Отец ребёнка: Яковлев Яков Яковлевич

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно