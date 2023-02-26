Яковлев Яков Яковлевич
Место рождения
Дата рождения21.10.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1873
Отец: Яковлев Яков Ананьев
Мать: Марфа Миронова
Бракосочетание
16.02.1894
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1897
Дочь: Мария Яковлева
Мать ребёнка: Яковлева Параскева Сергеева
Рождение ребёнка
01.10.1900
Сын: Роман Яковлев
Мать ребёнка: Яковлева Параскева Сергеева
Рождение ребёнка
19.05.1902
Дочь: Евфросиния Яковлева
Мать ребёнка: Яковлева Параскева Сергеева
Рождение ребёнка
06.09.1903
Дочь: Домна Яковлева
Мать ребёнка: Яковлева Параскева Сергеева
Военная служба
1917
рядовой 31-й рабочий батальон
Смерть
Неизвестно