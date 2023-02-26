Яковлев Яков Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев Яков Яковлевич

Яковлев Яков Яковлевич

Место рождения

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

21.10.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1873

Отец: Яковлев Яков Ананьев

Мать: Марфа Миронова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
16.02.1894

Жена: Яковлева Параскева Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1897

Дочь: Мария Яковлева

Мать ребёнка: Яковлева Параскева Сергеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1900

Сын: Роман Яковлев

Мать ребёнка: Яковлева Параскева Сергеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.05.1902

Дочь: Евфросиния Яковлева

Мать ребёнка: Яковлева Параскева Сергеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1903

Дочь: Домна Яковлева

Мать ребёнка: Яковлева Параскева Сергеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1917
рядовой 31-й рабочий батальон
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.