Яковлев Яков Ананьев
Место рождения
Дата рождения08.10.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1849
Отец: Ананий Константинов
Мать: Параскева (Флорова)
Рождение ребёнка
25.09.1871
Сын: Яковлев Иван Яковлев
Мать ребёнка: Марфа Миронова
Рождение ребёнка
21.10.1873
Мать ребёнка: Марфа Миронова
Рождение ребёнка
26.09.1875
Дочь: (Яковлева) Пелагия Яковлева
Мать ребёнка: Марфа Миронова
Рождение ребёнка
20.10.1877
Мать ребёнка: Марфа Миронова
Рождение ребёнка
20.08.1879
Сын: Яковлев Александр Яковлев
Мать ребёнка: Марфа Миронова
Рождение ребёнка
01.03.1881
Мать ребёнка: Марфа Миронова
Рождение ребёнка
12.02.1883
Мать ребёнка: Марфа Миронова
Рождение ребёнка
24.03.1884
Мать ребёнка: Марфа Миронова
Рождение ребёнка
04.10.1885
Дочь: (Яковлев) Пелагея Яковлева
Мать ребёнка: Марфа Миронова
Рождение ребёнка
20.05.1888
Сын: Яковлев Константин Яковлевич
Мать ребёнка: Марфа Миронова
Рождение ребёнка
01.08.1891
Мать ребёнка: Марфа Миронова
Смерть
Неизвестно