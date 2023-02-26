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Яковлев Яков Ананьев

Место рождения

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

08.10.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1849

Отец: Ананий Константинов

Мать: Параскева (Флорова)

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1871

Сын: Яковлев Иван Яковлев

Мать ребёнка: Марфа Миронова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.10.1873

Сын: Яковлев Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Марфа Миронова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.09.1875

Дочь: (Яковлева) Пелагия Яковлева

Мать ребёнка: Марфа Миронова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1877

Сын: Яковлев Артемий Яковлев

Мать ребёнка: Марфа Миронова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1879

Сын: Яковлев Александр Яковлев

Мать ребёнка: Марфа Миронова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1881

Сын: Яковлев Фёдот Яковлев

Мать ребёнка: Марфа Миронова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1883

Сын: Яковлев Анисим Яковлев

Мать ребёнка: Марфа Миронова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1884

Сын: Яковлев Василий Яковлев

Мать ребёнка: Марфа Миронова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1885

Дочь: (Яковлев) Пелагея Яковлева

Мать ребёнка: Марфа Миронова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1888

Сын: Яковлев Константин Яковлевич

Мать ребёнка: Марфа Миронова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1891

Сын: Яковлев Алексей Яковлев

Мать ребёнка: Марфа Миронова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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