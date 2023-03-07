Параскева (Флорова)
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти19.07.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.10.1840
Муж: Ананий Константинов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.01.1844
Дочь: Анна Ананиева
Отец ребёнка: Ананий Константинов
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1849
Сын: Яковлев Яков Ананьев
Отец ребёнка: Ананий Константинов
Рождение ребёнка
13.02.1856
Дочь: Евдокия Ананиева
Отец ребёнка: Ананий Константинов
Смерть
19.07.1893
Причина смерти: задохлась в печи