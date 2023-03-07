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Параскева (Флорова)

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Место рождения

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1821

Дата смерти

19.07.1893

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.10.1840

Муж: Ананий Константинов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.01.1844

Дочь: Анна Ананиева

Отец ребёнка: Ананий Константинов

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1849

Сын: Яковлев Яков Ананьев

Отец ребёнка: Ананий Константинов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1856

Дочь: Евдокия Ананиева

Отец ребёнка: Ананий Константинов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
19.07.1893
Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: задохлась в печи
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