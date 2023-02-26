Ананий Константинов
Место рождениясельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.10.1840
Жена: Параскева (Флорова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.01.1844
Дочь: Анна Ананиева
Мать ребёнка: Параскева (Флорова)
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1849
Сын: Яковлев Яков Ананьев
Мать ребёнка: Параскева (Флорова)
Рождение ребёнка
13.02.1856
Дочь: Евдокия Ананиева
Мать ребёнка: Параскева (Флорова)
Смерть
Неизвестно