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Ананий Константинов

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Место рождения

сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: ?

Мать: ?

сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.10.1840

Жена: Параскева (Флорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.01.1844

Дочь: Анна Ананиева

Мать ребёнка: Параскева (Флорова)

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1849

Сын: Яковлев Яков Ананьев

Мать ребёнка: Параскева (Флорова)

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1856

Дочь: Евдокия Ананиева

Мать ребёнка: Параскева (Флорова)

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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