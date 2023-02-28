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Марфа Миронова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.09.1871

Сын: Яковлев Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яковлев Яков Ананьев

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение
До 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1873

Сын: Яковлев Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Яковлев Яков Ананьев

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.09.1875

Дочь: Пелагия Яковлева

Отец ребёнка: Яковлев Яков Ананьев

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1877

Сын: Яковлев Артемий Яковлев

Отец ребёнка: Яковлев Яков Ананьев

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1879

Сын: Яковлев Александр Яковлев

Отец ребёнка: Яковлев Яков Ананьев

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1881

Сын: Яковлев Фёдот Яковлев

Отец ребёнка: Яковлев Яков Ананьев

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1883

Сын: Яковлев Анисим Яковлев

Отец ребёнка: Яковлев Яков Ананьев

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1884

Сын: Яковлев Василий Яковлев

Отец ребёнка: Яковлев Яков Ананьев

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1885

Дочь: Пелагея Яковлева

Отец ребёнка: Яковлев Яков Ананьев

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1888

Сын: Яковлев Константин Яковлевич

Отец ребёнка: Яковлев Яков Ананьев

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1891

Сын: Яковлев Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Яковлев Яков Ананьев

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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