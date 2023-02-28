Марфа Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.09.1871
Сын: Яковлев Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яковлев Яков Ананьев
Рождение
До 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1873
Отец ребёнка: Яковлев Яков Ананьев
Рождение ребёнка
26.09.1875
Дочь: Пелагия Яковлева
Отец ребёнка: Яковлев Яков Ананьев
Рождение ребёнка
20.10.1877
Отец ребёнка: Яковлев Яков Ананьев
Рождение ребёнка
20.08.1879
Сын: Яковлев Александр Яковлев
Отец ребёнка: Яковлев Яков Ананьев
Рождение ребёнка
01.03.1881
Отец ребёнка: Яковлев Яков Ананьев
Рождение ребёнка
12.02.1883
Отец ребёнка: Яковлев Яков Ананьев
Рождение ребёнка
24.03.1884
Отец ребёнка: Яковлев Яков Ананьев
Рождение ребёнка
04.10.1885
Дочь: Пелагея Яковлева
Отец ребёнка: Яковлев Яков Ананьев
Рождение ребёнка
20.05.1888
Сын: Яковлев Константин Яковлевич
Отец ребёнка: Яковлев Яков Ананьев
Рождение ребёнка
01.08.1891
Отец ребёнка: Яковлев Яков Ананьев
Смерть
Неизвестно