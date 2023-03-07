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Ксения Сергеева

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Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

14.01.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1877

Отец: Сергей Матвеев

Мать: Анна Петрова

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1897

Сын: Абраменков Фёдор Фёдоров

Отец ребёнка: Абраменков Фёдор (Емельянов)

Рождение ребёнка
25.01.1900

Дочь: Абраменкова Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Абраменков Фёдор (Емельянов)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1902

Сын: Абраменков Дмитрий Фёдоров

Отец ребёнка: Абраменков Фёдор (Емельянов)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1905

Дочь: Ульяния Фёдорова

Отец ребёнка: Абраменков Фёдор (Емельянов)

д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1908

Сын: Абраменков Василий Фёдоров

Отец ребёнка: Абраменков Фёдор (Емельянов)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1910

Сын: Абраменков Никита Фёдоров

Отец ребёнка: Абраменков Фёдор (Емельянов)

Рождение ребёнка
24.02.1911

Дочь: Евдокия Фёдорова

Отец ребёнка: Абраменков Фёдор (Емельянов)

д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1913

Сын: Абраменков Алексей Фёдоров

Отец ребёнка: Абраменков Фёдор (Емельянов)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абраменков Фёдор (Емельянов)

Смерть
Неизвестно
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