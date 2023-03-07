Ксения Сергеева
Место рождения
Дата рождения14.01.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1877
Отец: Сергей Матвеев
Мать: Анна Петрова
Рождение ребёнка
До 1897
Отец ребёнка: Абраменков Фёдор (Емельянов)
Рождение ребёнка
25.01.1900
Дочь: Абраменкова Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Абраменков Фёдор (Емельянов)
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1902
Сын: Абраменков Дмитрий Фёдоров
Отец ребёнка: Абраменков Фёдор (Емельянов)
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1905
Дочь: Ульяния Фёдорова
Отец ребёнка: Абраменков Фёдор (Емельянов)
д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1908
Сын: Абраменков Василий Фёдоров
Отец ребёнка: Абраменков Фёдор (Емельянов)
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1910
Сын: Абраменков Никита Фёдоров
Отец ребёнка: Абраменков Фёдор (Емельянов)
Рождение ребёнка
24.02.1911
Дочь: Евдокия Фёдорова
Отец ребёнка: Абраменков Фёдор (Емельянов)
д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1913
Сын: Абраменков Алексей Фёдоров
Отец ребёнка: Абраменков Фёдор (Емельянов)
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно