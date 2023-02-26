Абраменков Фёдор (Емельянов)
Место рожденияд.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения16.09.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1871
Отец: Аврамий (Евплов)
Мать: Александра (Алексеева)
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1897
Мать ребёнка: Ксения Сергеева
Работа или профессия
1897
фельдшер
Военная служба
1898
унтер-офицер
Рождение ребёнка
25.01.1900
Дочь: Абраменкова Мария Фёдорова
Мать ребёнка: Ксения Сергеева
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1902
Сын: Абраменков Дмитрий Фёдоров
Мать ребёнка: Ксения Сергеева
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1905
Дочь: Ульяния Фёдорова
Мать ребёнка: Ксения Сергеева
д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1908
Сын: Абраменков Василий Фёдоров
Мать ребёнка: Ксения Сергеева
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1910
Сын: Абраменков Никита Фёдоров
Мать ребёнка: Ксения Сергеева
Рождение ребёнка
24.02.1911
Дочь: Евдокия Фёдорова
Мать ребёнка: Ксения Сергеева
д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1913
Сын: Абраменков Алексей Фёдоров
Мать ребёнка: Ксения Сергеева
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Сергеева
Смерть
Неизвестно