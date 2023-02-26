Абраменков Фёдор (Емельянов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абраменков Фёдор (Емельянов)

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Место рождения

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

16.09.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1871

Отец: Аврамий (Евплов)

Мать: Александра (Алексеева)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1897

Сын: Абраменков Фёдор Фёдоров

Мать ребёнка: Ксения Сергеева

Работа или профессия
1897
фельдшер
Военная служба
1898
унтер-офицер
Рождение ребёнка
25.01.1900

Дочь: Абраменкова Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Ксения Сергеева

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1902

Сын: Абраменков Дмитрий Фёдоров

Мать ребёнка: Ксения Сергеева

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1905

Дочь: Ульяния Фёдорова

Мать ребёнка: Ксения Сергеева

д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1908

Сын: Абраменков Василий Фёдоров

Мать ребёнка: Ксения Сергеева

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1910

Сын: Абраменков Никита Фёдоров

Мать ребёнка: Ксения Сергеева

Рождение ребёнка
24.02.1911

Дочь: Евдокия Фёдорова

Мать ребёнка: Ксения Сергеева

д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1913

Сын: Абраменков Алексей Фёдоров

Мать ребёнка: Ксения Сергеева

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Сергеева

Смерть
Неизвестно
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