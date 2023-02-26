Абраменков Алексей Фёдоров
Место рожденияд.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.02.1913
Дата смерти21.02.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1913
Отец: Абраменков Фёдор (Емельянов)
Мать: Ксения Сергеева
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.02.1913
д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.