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Абраменков Алексей Фёдоров

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Место рождения

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.02.1913

Дата смерти

21.02.1913

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
11.02.1913

Отец: Абраменков Фёдор (Емельянов)

Мать: Ксения Сергеева

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.02.1913
д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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