Александра (Алексеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра (Алексеева)

Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

21.04.1830

Дата смерти

18.03.1874

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1830

Отец: Сергей Иосифов

Мать: Анна Сергеева

Бракосочетание
22.01.1847

Муж: Аврамий (Евплов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1857

Сын: Абраменков Максим (Абрамов)

Отец ребёнка: Аврамий (Евплов)

Рождение ребёнка
22.10.1860

Сын: Абраменков Яков (Авраамов)

Отец ребёнка: Аврамий (Евплов)

Рождение ребёнка
1867

Сын: Абраменков Федот (Абрамов)

Отец ребёнка: Аврамий (Евплов)

Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Абраменкова) Марфа Авраамова

Отец ребёнка: Аврамий (Евплов)

Рождение ребёнка
До 1871

Сын: Андрей Авраамов

Отец ребёнка: Аврамий (Евплов)

Рождение ребёнка
16.09.1871

Сын: Абраменков Фёдор (Емельянов)

Отец ребёнка: Аврамий (Евплов)

Рождение ребёнка
До 1879

Дочь: (Абраменкова) Александра (Авраамова)

Отец ребёнка: Аврамий (Евплов)

Смерть
18.03.1874

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