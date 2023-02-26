Александра (Алексеева)
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения21.04.1830
Дата смерти18.03.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1830
Отец: Сергей Иосифов
Мать: Анна Сергеева
Бракосочетание
22.01.1847
Муж: Аврамий (Евплов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1857
Сын: Абраменков Максим (Абрамов)
Отец ребёнка: Аврамий (Евплов)
Рождение ребёнка
22.10.1860
Сын: Абраменков Яков (Авраамов)
Отец ребёнка: Аврамий (Евплов)
Рождение ребёнка
1867
Сын: Абраменков Федот (Абрамов)
Отец ребёнка: Аврамий (Евплов)
Рождение ребёнка
1869
Дочь: (Абраменкова) Марфа Авраамова
Отец ребёнка: Аврамий (Евплов)
Рождение ребёнка
До 1871
Сын: Андрей Авраамов
Отец ребёнка: Аврамий (Евплов)
Рождение ребёнка
16.09.1871
Сын: Абраменков Фёдор (Емельянов)
Отец ребёнка: Аврамий (Евплов)
Рождение ребёнка
До 1879
Дочь: (Абраменкова) Александра (Авраамова)
Отец ребёнка: Аврамий (Евплов)
Смерть
18.03.1874