Абраменков Максим (Абрамов)
Место рожденияд.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.08.1857
Дата смерти1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1857
Отец: Аврамий (Евплов)
Мать: Александра (Алексеева)
д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1877
Жена: Агрипина Филиппова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
28.10.1884
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1886
отпускной по билету рядовой
Рождение ребёнка
01.03.1887
Дочь: Баранова Евдокия Максимова
Мать ребёнка: Абраменкова Ксения Наумова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1890
Дочь: Елена Максимова
Мать ребёнка: Абраменкова Ксения Наумова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1892
Сын: Абраменков Фёдор Максимов
Мать ребёнка: Абраменкова Ксения Наумова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1893
Дочь: Ефросиния Максимова
Мать ребёнка: Абраменкова Ксения Наумова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1895
Дочь: Федора Максимова
Мать ребёнка: Абраменкова Ксения Наумова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1895
Сын: Абраменков Герасим Максимов
Мать ребёнка: Абраменкова Ксения Наумова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1896
Дочь: Параскева Максимова
Мать ребёнка: Абраменкова Ксения Наумова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1899
Дочь: Анна Максимова
Мать ребёнка: Абраменкова Ксения Наумова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Максимова
Мать ребёнка: Абраменкова Ксения Наумова
Смерть
1899
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной