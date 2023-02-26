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Абраменков Максим (Абрамов)

Место рождения

д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.08.1857

Дата смерти

1899

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1857

Отец: Аврамий (Евплов)

Мать: Александра (Алексеева)

д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1877

Жена: Агрипина Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
28.10.1884

Жена: Абраменкова Ксения Наумова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1886
отпускной по билету рядовой
Рождение ребёнка
01.03.1887

Дочь: Баранова Евдокия Максимова

Мать ребёнка: Абраменкова Ксения Наумова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1890

Дочь: Елена Максимова

Мать ребёнка: Абраменкова Ксения Наумова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1892

Сын: Абраменков Фёдор Максимов

Мать ребёнка: Абраменкова Ксения Наумова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1893

Дочь: Ефросиния Максимова

Мать ребёнка: Абраменкова Ксения Наумова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1895

Дочь: Федора Максимова

Мать ребёнка: Абраменкова Ксения Наумова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1895

Сын: Абраменков Герасим Максимов

Мать ребёнка: Абраменкова Ксения Наумова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1896

Дочь: Параскева Максимова

Мать ребёнка: Абраменкова Ксения Наумова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1899

Дочь: Анна Максимова

Мать ребёнка: Абраменкова Ксения Наумова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Максимова

Мать ребёнка: Абраменкова Ксения Наумова

Смерть
1899
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной