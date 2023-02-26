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Агрипина Филиппова

Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

18.06.1860

Дата смерти

11.07.1883

Пол

Женский

Отец

1821 г.р.

Мать

До 1825 г.р.

Муж

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
18.06.1860

Отец: Филипп (Борисов)

Мать: Ксения Семёнова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1877

Муж: Абраменков Максим (Абрамов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
11.07.1883
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от родов
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