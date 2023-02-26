Агрипина Филиппова
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения18.06.1860
Дата смерти11.07.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1860
Отец: Филипп (Борисов)
Мать: Ксения Семёнова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1877
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
11.07.1883
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от родов