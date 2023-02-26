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Ксения Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1825

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
30.12.1844

Сын: Василий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп (Борисов)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1846

Дочь: Параскева Филиппова

Отец ребёнка: Филипп (Борисов)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1849

Сын: Шукутин Георгий (Егор) Филиппов

Отец ребёнка: Филипп (Борисов)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.04.1853

Сын: Евфимий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп (Борисов)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1855

Дочь: Феодосия Филиппова

Отец ребёнка: Филипп (Борисов)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1858

Дочь: Евдокия Филиппова

Отец ребёнка: Филипп (Борисов)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1860

Дочь: Агрипина Филиппова

Отец ребёнка: Филипп (Борисов)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп (Борисов)

Смерть
Неизвестно
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