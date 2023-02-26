Ксения Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.12.1844
Сын: Василий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп (Борисов)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1846
Дочь: Параскева Филиппова
Отец ребёнка: Филипп (Борисов)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1849
Сын: Шукутин Георгий (Егор) Филиппов
Отец ребёнка: Филипп (Борисов)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.04.1853
Сын: Евфимий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп (Борисов)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1855
Дочь: Феодосия Филиппова
Отец ребёнка: Филипп (Борисов)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1858
Дочь: Евдокия Филиппова
Отец ребёнка: Филипп (Борисов)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1860
Дочь: Агрипина Филиппова
Отец ребёнка: Филипп (Борисов)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп (Борисов)
Смерть
Неизвестно