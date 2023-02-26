Баранова Евдокия Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаранова Евдокия Максимова

Баранова Евдокия Максимова

avatar

Место рождения

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.03.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1887

Отец: Абраменков Максим (Абрамов)

Мать: Абраменкова Ксения Наумова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1904

Муж: Баранов Евдоким (Васильев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.07.1905

Дочь: Анна Евдокимова

Отец ребёнка: Баранов Евдоким (Васильев)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1907

Дочь: Евдокия Евдокимова

Отец ребёнка: Баранов Евдоким (Васильев)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.12.1908

Сын: Баранов Павел Евдокимов

Отец ребёнка: Баранов Евдоким (Васильев)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.05.1911

Сын: Баранов Яков Евдокимов

Отец ребёнка: Баранов Евдоким (Васильев)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.07.1912

Дочь: Мария ст

Отец ребёнка: Баранов Евдоким (Васильев)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1914

Дочь: Мария Евдокимова

Отец ребёнка: Баранов Евдоким (Васильев)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.05.1915

Дочь: Ефросиния Евдокимова

Отец ребёнка: Баранов Евдоким (Васильев)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1916

Сын: Баранов Сергей Евдокимов

Отец ребёнка: Баранов Евдоким (Васильев)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close