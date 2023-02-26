Баранова Евдокия Максимова
Место рожденияд.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.03.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.03.1887
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1904
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.07.1905
Дочь: Анна Евдокимова
Отец ребёнка: Баранов Евдоким (Васильев)
Рождение ребёнка
15.02.1907
Дочь: Евдокия Евдокимова
Отец ребёнка: Баранов Евдоким (Васильев)
Рождение ребёнка
13.12.1908
Отец ребёнка: Баранов Евдоким (Васильев)
Рождение ребёнка
29.05.1911
Отец ребёнка: Баранов Евдоким (Васильев)
Рождение ребёнка
29.07.1912
Дочь: Мария ст
Отец ребёнка: Баранов Евдоким (Васильев)
Рождение ребёнка
12.03.1914
Дочь: Мария Евдокимова
Отец ребёнка: Баранов Евдоким (Васильев)
Рождение ребёнка
17.05.1915
Дочь: Ефросиния Евдокимова
Отец ребёнка: Баранов Евдоким (Васильев)
Рождение ребёнка
23.09.1916
Отец ребёнка: Баранов Евдоким (Васильев)
Смерть
Неизвестно