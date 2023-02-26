Абраменкова Ксения Наумова
Место рожденияд.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.10.1884
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1887
Дочь: Баранова Евдокия Максимова
Отец ребёнка: Абраменков Максим (Абрамов)
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1890
Дочь: Елена Максимова
Отец ребёнка: Абраменков Максим (Абрамов)
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1892
Сын: Абраменков Фёдор Максимов
Отец ребёнка: Абраменков Максим (Абрамов)
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1893
Дочь: Ефросиния Максимова
Отец ребёнка: Абраменков Максим (Абрамов)
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1895
Дочь: Федора Максимова
Отец ребёнка: Абраменков Максим (Абрамов)
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1895
Сын: Абраменков Герасим Максимов
Отец ребёнка: Абраменков Максим (Абрамов)
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1896
Дочь: Параскева Максимова
Отец ребёнка: Абраменков Максим (Абрамов)
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1899
Дочь: Анна Максимова
Отец ребёнка: Абраменков Максим (Абрамов)
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Максимова
Отец ребёнка: Абраменков Максим (Абрамов)
Смерть
Неизвестно