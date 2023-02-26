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Абраменкова Ксения Наумова

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Место рождения

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Наум

Мать: ?

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1884

Муж: Абраменков Максим (Абрамов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1887

Дочь: Баранова Евдокия Максимова

Отец ребёнка: Абраменков Максим (Абрамов)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1890

Дочь: Елена Максимова

Отец ребёнка: Абраменков Максим (Абрамов)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1892

Сын: Абраменков Фёдор Максимов

Отец ребёнка: Абраменков Максим (Абрамов)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1893

Дочь: Ефросиния Максимова

Отец ребёнка: Абраменков Максим (Абрамов)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1895

Дочь: Федора Максимова

Отец ребёнка: Абраменков Максим (Абрамов)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1895

Сын: Абраменков Герасим Максимов

Отец ребёнка: Абраменков Максим (Абрамов)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1896

Дочь: Параскева Максимова

Отец ребёнка: Абраменков Максим (Абрамов)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1899

Дочь: Анна Максимова

Отец ребёнка: Абраменков Максим (Абрамов)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Максимова

Отец ребёнка: Абраменков Максим (Абрамов)

Смерть
Неизвестно
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