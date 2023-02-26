Наум
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Иван Наумов
Мать ребёнка: ?
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Абраменкова Ксения Наумова
Мать ребёнка: ?
д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно