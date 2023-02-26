Иван Наумов
Место рожденияд.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
01.06.1880
Жена: Федулия Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.07.1881
Дочь: Ефимия Иоаннова
Мать ребёнка: Федулия Иванова
Рождение ребёнка
15.10.1883
Дочь: Параскева Иоаннова
Мать ребёнка: Федулия Иванова
Рождение ребёнка
16.08.1885
Сын: Андрей Иванов
Мать ребёнка: Федулия Иванова
Рождение ребёнка
28.11.1887
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Федулия Иванова
Рождение ребёнка
07.11.1890
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Федулия Иванова
Рождение ребёнка
10.07.1893
Сын: Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Федулия Иванова
Рождение ребёнка
17.07.1898
Сын: Владимир Иванов
Мать ребёнка: Федулия Иванова
Смерть
Неизвестно