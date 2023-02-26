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Иван Наумов

Место рождения

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Наум

Мать: ?

Бракосочетание
01.06.1880

Жена: Федулия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.07.1881

Дочь: Ефимия Иоаннова

Мать ребёнка: Федулия Иванова

Рождение ребёнка
15.10.1883

Дочь: Параскева Иоаннова

Мать ребёнка: Федулия Иванова

Рождение ребёнка
16.08.1885

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: Федулия Иванова

Рождение ребёнка
28.11.1887

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Федулия Иванова

Рождение ребёнка
07.11.1890

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Федулия Иванова

Рождение ребёнка
10.07.1893

Сын: Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Федулия Иванова

Рождение ребёнка
17.07.1898

Сын: Владимир Иванов

Мать ребёнка: Федулия Иванова

Смерть
Неизвестно

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