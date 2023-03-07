Федулия Иванова
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.06.1880
Муж: Иван Наумов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.07.1881
Дочь: Ефимия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Наумов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1883
Дочь: Параскева Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Наумов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1885
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван Наумов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.11.1887
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Наумов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1890
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Иван Наумов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1893
Сын: Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Иван Наумов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1898
Сын: Владимир Иванов
Отец ребёнка: Иван Наумов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно