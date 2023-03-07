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Федулия Иванова

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Место рождения

Луговица, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Луговица, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
01.06.1880

Муж: Иван Наумов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.07.1881

Дочь: Ефимия Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Наумов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1883

Дочь: Параскева Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Наумов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1885

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван Наумов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.11.1887

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Наумов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1890

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Иван Наумов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1893

Сын: Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Иван Наумов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1898

Сын: Владимир Иванов

Отец ребёнка: Иван Наумов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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