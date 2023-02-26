Абраменков Фёдор Максимов
Место рожденияд.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.02.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1892
Бракосочетание
25.01.1912
Жена: Марфа Прокопиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1913
Сын: Абраменков Александр Фёдоров
Мать ребёнка: Марфа Прокопиева
Рождение ребёнка
07.12.1915
Дочь: (Абраменкова) Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Марфа Прокопиева
Военная служба
1916
рядовой 6-й Сибирский казачий полк
Смерть
Неизвестно