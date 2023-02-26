Абраменков Фёдор Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбраменков Фёдор Максимов

Абраменков Фёдор Максимов

Место рождения

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.02.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1892

Отец: Абраменков Максим (Абрамов)

Мать: Абраменкова Ксения Наумова

Бракосочетание
25.01.1912

Жена: Марфа Прокопиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1913

Сын: Абраменков Александр Фёдоров

Мать ребёнка: Марфа Прокопиева

Рождение ребёнка
07.12.1915

Дочь: (Абраменкова) Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Марфа Прокопиева

Военная служба
1916
рядовой 6-й Сибирский казачий полк
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.