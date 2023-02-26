Марфа Прокопиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Прокопиева

Марфа Прокопиева

avatar

Место рождения

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: ?

Мать: ?

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1912

Муж: Абраменков Фёдор Максимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1913

Сын: Абраменков Александр Фёдоров

Отец ребёнка: Абраменков Фёдор Максимов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1915

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Абраменков Фёдор Максимов

д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close