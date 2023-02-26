Марфа Прокопиева
Место рожденияд.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.01.1912
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1913
Сын: Абраменков Александр Фёдоров
Отец ребёнка: Абраменков Фёдор Максимов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1915
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Абраменков Фёдор Максимов
д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно