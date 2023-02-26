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Аврамий (Евплов)

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Место рождения

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

28.10.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1822

Отец: Евпл (Леонтий) Акимов

Мать: Васса Трофимова

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.01.1847

Жена: Александра (Алексеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1857

Сын: Абраменков Максим (Абрамов)

Мать ребёнка: Александра (Алексеева)

д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.10.1860

Сын: Абраменков Яков (Авраамов)

Мать ребёнка: Александра (Алексеева)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Абраменков Федот (Абрамов)

Мать ребёнка: Александра (Алексеева)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Марфа Авраамова

Мать ребёнка: Александра (Алексеева)

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1871

Сын: Абраменков Фёдор (Емельянов)

Мать ребёнка: Александра (Алексеева)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1871

Сын: Андрей Авраамов

Мать ребёнка: Александра (Алексеева)

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1879

Дочь: Александра (Авраамова)

Мать ребёнка: Александра (Алексеева)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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