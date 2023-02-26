Аврамий (Евплов)
Место рожденияд.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения28.10.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
28.10.1822
Отец: Евпл (Леонтий) Акимов
Мать: Васса Трофимова
д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.01.1847
Жена: Александра (Алексеева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1857
Сын: Абраменков Максим (Абрамов)
Мать ребёнка: Александра (Алексеева)
д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.10.1860
Сын: Абраменков Яков (Авраамов)
Мать ребёнка: Александра (Алексеева)
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867
Сын: Абраменков Федот (Абрамов)
Мать ребёнка: Александра (Алексеева)
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Марфа Авраамова
Мать ребёнка: Александра (Алексеева)
д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1871
Сын: Абраменков Фёдор (Емельянов)
Мать ребёнка: Александра (Алексеева)
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1871
Сын: Андрей Авраамов
Мать ребёнка: Александра (Алексеева)
д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1879
Дочь: Александра (Авраамова)
Мать ребёнка: Александра (Алексеева)
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно