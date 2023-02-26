(Абраменкова) Марфа Авраамова
Место рожденияд.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Аврамий (Евплов)
Мать: Александра (Алексеева)
д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1887
Муж: Пахомий Логгинов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889
Сын: Иоанн Пахомов
Отец ребёнка: Пахомий Логгинов
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Марфа Пахомова
Отец ребёнка: Пахомий Логгинов
Рождение ребёнка
?.01.1892
Сын: Василий Пахомов
Отец ребёнка: Пахомий Логгинов
Рождение ребёнка
19.08.1893
Дочь: Васса Пахомова
Отец ребёнка: Пахомий Логгинов
Рождение ребёнка
25.01.1895
Сын: Григорий Пахомов
Отец ребёнка: Пахомий Логгинов
Рождение ребёнка
06.03.1898
Дочь: Дария Пахомова
Отец ребёнка: Пахомий Логгинов
Рождение ребёнка
04.08.1903
Сын: Яков Пахомов
Отец ребёнка: Пахомий Логгинов
Смерть
Неизвестно