(Абраменкова) Марфа Авраамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Абраменкова) Марфа Авраамова

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Место рождения

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Аврамий (Евплов)

Мать: Александра (Алексеева)

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1887

Муж: Пахомий Логгинов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889

Сын: Иоанн Пахомов

Отец ребёнка: Пахомий Логгинов

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Марфа Пахомова

Отец ребёнка: Пахомий Логгинов

Рождение ребёнка
?.01.1892

Сын: Василий Пахомов

Отец ребёнка: Пахомий Логгинов

Рождение ребёнка
19.08.1893

Дочь: Васса Пахомова

Отец ребёнка: Пахомий Логгинов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1895

Сын: Григорий Пахомов

Отец ребёнка: Пахомий Логгинов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1898

Дочь: Дария Пахомова

Отец ребёнка: Пахомий Логгинов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1903

Сын: Яков Пахомов

Отец ребёнка: Пахомий Логгинов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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