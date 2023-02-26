Пахомий Логгинов
Место рожденияд.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.05.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.05.1861
Отец: Логгин Антонов
Мать: Агрипина Ефремова
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1887
Жена: Марфа Авраамова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1887
запасной канонир 4-й батареи 10-й артиллерийской бригады
Рождение ребёнка
1889
Сын: Иоанн Пахомов
Мать ребёнка: Марфа Авраамова
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Марфа Пахомова
Мать ребёнка: Марфа Авраамова
Рождение ребёнка
?.01.1892
Сын: Василий Пахомов
Мать ребёнка: Марфа Авраамова
Рождение ребёнка
19.08.1893
Дочь: Васса Пахомова
Мать ребёнка: Марфа Авраамова
Рождение ребёнка
25.01.1895
Сын: Григорий Пахомов
Мать ребёнка: Марфа Авраамова
Рождение ребёнка
06.03.1898
Дочь: Дария Пахомова
Мать ребёнка: Марфа Авраамова
Рождение ребёнка
04.08.1903
Сын: Яков Пахомов
Мать ребёнка: Марфа Авраамова
Смерть
Неизвестно