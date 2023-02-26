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Пахомий Логгинов

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Место рождения

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.05.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1861

Отец: Логгин Антонов

Мать: Агрипина Ефремова

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1887

Жена: Марфа Авраамова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1887
запасной канонир 4-й батареи 10-й артиллерийской бригады
Рождение ребёнка
1889

Сын: Иоанн Пахомов

Мать ребёнка: Марфа Авраамова

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Марфа Пахомова

Мать ребёнка: Марфа Авраамова

Рождение ребёнка
?.01.1892

Сын: Василий Пахомов

Мать ребёнка: Марфа Авраамова

Рождение ребёнка
19.08.1893

Дочь: Васса Пахомова

Мать ребёнка: Марфа Авраамова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1895

Сын: Григорий Пахомов

Мать ребёнка: Марфа Авраамова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1898

Дочь: Дария Пахомова

Мать ребёнка: Марфа Авраамова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1903

Сын: Яков Пахомов

Мать ребёнка: Марфа Авраамова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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