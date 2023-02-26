Агрипина Ефремова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Ефремова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1847

Сын: Сергей Логгинов

Отец ребёнка: Логгин Антонов

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1850

Сын: Игнат Логгинов

Отец ребёнка: Логгин Антонов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1852

Сын: Фёдор Логгинов

Отец ребёнка: Логгин Антонов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.06.1856

Дочь: Сергеева Феврония Логгинова

Отец ребёнка: Логгин Антонов

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1858

Сын: Адриан Логгинов

Отец ребёнка: Логгин Антонов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.05.1861

Сын: Пахомий Логгинов

Отец ребёнка: Логгин Антонов

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1881

Сын: Николай Логгинов

Отец ребёнка: Логгин Антонов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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