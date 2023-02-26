Агрипина Ефремова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1847
Сын: Сергей Логгинов
Отец ребёнка: Логгин Антонов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1850
Сын: Игнат Логгинов
Отец ребёнка: Логгин Антонов
Рождение ребёнка
17.09.1852
Сын: Фёдор Логгинов
Отец ребёнка: Логгин Антонов
Рождение ребёнка
16.06.1856
Дочь: Сергеева Феврония Логгинова
Отец ребёнка: Логгин Антонов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1858
Сын: Адриан Логгинов
Отец ребёнка: Логгин Антонов
Рождение ребёнка
13.05.1861
Сын: Пахомий Логгинов
Отец ребёнка: Логгин Антонов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1881
Сын: Николай Логгинов
Отец ребёнка: Логгин Антонов
Смерть
Неизвестно