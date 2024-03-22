Игнат Логгинов
Место рождения
Дата рождения28.01.1850
Дата смерти28.03.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1850
Отец: Логгин Антонов
Мать: Агрипина Ефремова
Рождение ребёнка
16.01.1871
Сын: Афанасий Игнатов
Мать ребёнка: Устиния Моисеева
д.Борисенки Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1873
Сын: Иоанн Игнатов
Мать ребёнка: Устиния Моисеева
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1873
отданный в военную службу
Рождение ребёнка
13.07.1875
Сын: Гавриил Игнатов
Мать ребёнка: Устиния Моисеева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1880
Дочь: Елена Игнатова
Мать ребёнка: Устиния Моисеева
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1880
бессрочно-отпускной рядовой канонир
Рождение ребёнка
27.05.1881
Дочь: Марфа Игнатова
Мать ребёнка: Устиния Моисеева
д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1882
Сын: Дмитрий Игнатов
Мать ребёнка: Устиния Моисеева
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устиния Моисеева
Смерть
28.03.1883
д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной