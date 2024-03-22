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Игнат Логгинов

Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

28.01.1850

Дата смерти

28.03.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1850

Отец: Логгин Антонов

Мать: Агрипина Ефремова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.01.1871

Сын: Афанасий Игнатов

Мать ребёнка: Устиния Моисеева

д.Борисенки Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1873

Сын: Иоанн Игнатов

Мать ребёнка: Устиния Моисеева

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1873
отданный в военную службу
Рождение ребёнка
13.07.1875

Сын: Гавриил Игнатов

Мать ребёнка: Устиния Моисеева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1880

Дочь: Елена Игнатова

Мать ребёнка: Устиния Моисеева

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1880
бессрочно-отпускной рядовой канонир
Рождение ребёнка
27.05.1881

Дочь: Марфа Игнатова

Мать ребёнка: Устиния Моисеева

д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1882

Сын: Дмитрий Игнатов

Мать ребёнка: Устиния Моисеева

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устиния Моисеева

Смерть
28.03.1883
д.Борисенки ( Шавуры ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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